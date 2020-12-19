الكويت.. وفاتان و244 إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147775، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح الناطق الرسمي أن هناك 57 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 286 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 143641 حالة.