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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبير موسى تتهم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
طالبت رئيس "الحزب الدستوري الحر" في تونس بتجفيف منابع الإرهاب في البلاد، متهمة تنظيم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس.
وقالت رئيس الحزب عبير موسى خلال كلمتها باعتصام في ولاية صفاقس، نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "هذه الجمعيات هي التي تفرخ الفكر الإرهابي وتضع التمويلات الأجنبية في تونس وهي السبب في الدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً".
وأوضحت موسى، أن الغضب بدأ في التوسع والانتشار داخل تونس وقد تم الاختيار على صفاقس اليوم لأن "اتحاد القرضاوي" له مكتب فيها وهو بصدد خرق القوانين.
واعتبرت رئيس الدستوري الحر في تونس، أن هذه الجمعيات المشبوهة تقوم بعمل غسيل أدمغة للمواطنين في صفاقس ونشر الأفكار المتطرفة وخاصة في الانتخابات خدمة لمصالح المتطرفين وضمان حصولهم على نتائج تخول لهم الوصول للبرلمان التونسي.
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