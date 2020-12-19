شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجارب النهائية للقاح جونسون أند جونسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «جونسون أند جونسون» الأمريكية للصناعات الدوائية، في بيان، عن استعدادها لبدء المراحل الأخيرة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأنها تتوقع ظهور البيانات المرحلية المرتبطة بالتجارب في نهاية يناير المقبل، بعدما نجحت مؤخراً في استقطاب 45 ألف متطوع للمشاركة في التجارب السريرية للقاحها.

ووفقاً لبيان الشركة، حال ارتفاع معدل الإصابات بعدوى كورونا في الدول التي تجري تجاربها فيها دون المقدرة على استقطاب عدد أكبر من المتطوعين.

ورغم تأخرها عن منافستيها، «فايزر» و«موديرنا» بطرح اللقاح، إلا أن لقاح جونسون يتميز بأن متلقيه لا يحتاج سوى إلى جرعة واحدة، الأمر الذي لم تحققه أي شركة أمريكية حتى اليوم. وتتوقع الشركة حصول لقاحها على موافقة الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء في فبراير. وقالت إن طلبات ترخيص استخدام سيتم تقديمها في دول مختلفة حول العالم بالتوازي مع تقديمها في الولايات المتحدة.

ووفقاً لتفاصيل نقلتها صحيفة «ديلي ميل»، من المحتمل أن يقدم لقاح «جونسون أند جونسون» الحماية لمستخدميه خلال أسابيع من تلقيه، بينما يصل الأمر إلى نحو شهر لتصل لقاحات فايزر وموديرنا إلى ذروة مفعولها الوقائي. واتفقت الولايات المتحدة مع جونسون أند جونسون على شراء 100 مليون جرعة من لقاحها، وشمل العقد خيار شراء 200 مليون جرعة إضافية.

وفي موسكو قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز «فيكتور» الذي طور اللقاح الروسي المضاد لكورونا، إنه يجري حالياً النظر في قرار الانتقال إلى دراسات ما قبل السريرية الموسعة للقاح موحد ضد الإنفلونزا وكوفيد-19. وأضاف المدير، في برنامج تلفزيوني: «اللقاح المعتمد على فيروس الإنفلونزا المؤتلف، كما نتوقع، سيوفر الحماية ضد كل أنواع وأشكال فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكذلك ضد فيروس كورونا المستجد». وذكر أنه تم بالفعل، اختبار هذا النموذج الأولي للقاح على الحيوانات في المختبر، وقد أظهر قدرته المناعية، ويتم الآن اتخاذ قرار بخصوص الانتقال إلى التجارب الموسعة قبل السريرية. (وكالات)