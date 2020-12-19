شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تحصين «الفئات الأساسية» ضد «كورونا» خلال الشتاء والربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالصين، أمس السبت، إن بلاده ستركز أولاً على تطعيم «الفئات الأساسية» بلقاح الوقاية من فيروس كورونا خلال فصلي الشتاء والربيع قبل توسيع نطاق التطعيم ليشمل جموع الناس. وحذر تسنغ يي شين مدير مجموعة العمل المكلفة بأبحاث وتطوير اللقاحات والتابعة لمجلس الدولة من أن جهود الصين للوقاية من كوفيد-19 ترزح تحت ضغوط متزايدة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال خلال إفادة صحفية «تطعيم بعض فئات السكان الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد خلال موسمي الشتاء والربيع له أهمية كبيرة في الوقاية من الجائحة». وأشار تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إلى أن البلاد تعتزم تطعيم ما يصل إلى 50 مليون شخص قبل بدء عطلة رأس السنة القمرية في فبراير/ شباط 2021. وأضاف أن بكين ستوزع مئة مليون جرعة من لقاحات شركتي سينوفارم وسينوفاك بايوتيك.

جاء ذلك فيما أكد مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن فريقاً دولياً من المنظمة مكلفاً التحقيق في منشأ الفيروس، سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الوباء، من دون أن يخضع ل«إشراف» بكين. وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر صحفي الجمعة إن «الفريق سيذهب إلى ووهان، هذا هدف البعثة».

وأضاف «ليس لدينا بعد تاريخ الانطلاق لأننا ننظم الأمور اللوجستية المرتبطة بالتأشيرات والرحلات، لكننا نتوقع أن ينطلق الفريق في الأسبوع الأول من يناير». وأوضح أيضاً أن الخبراء سيخضعون للحجر عند وصولهم وسيمرون عبر بكين «من باب اللباقة» حيال الصين. وشدد على أن «هدف هذه البعثة هو الذهاب إلى حيث تمّ رصد أولى الإصابات لدى البشر».

وأعلنت ماليزيا أنها تتوقع تسلم أول دفعة من لقاح «فايزر بيونتيك» الواقي من كوفيد-19 في فبراير، وذلك حسب تقرير نشرته وكالة الانباء الماليزية. وأعلنت ماليزيا الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لشراء 12.8 مليون جرعة من اللقاح، لتصبح بذلك أول دولة في جنوب شرق آسيا تبرم صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر. وبموجب الصفقة، ستسلم فايزر ماليزيا أول مليون جرعة من اللقاح في الربع الأول من عام 2021، وسترسل بعد ذلك 1.7 مليون ثم 5.8 مليون ثم 4.3 مليون جرعة من اللقاح تباعاً على مدار الأرباع السنوية المتبقية. وقال وزير التجارة محمد عزمين علي إن الحكومة تجري أيضاً محادثات مع شركات أدوية أخرى للحصول على المزيد من اللقاحات.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند أن حجم الإصابات بعدوى كورونا تجاوز حاجز عشرة ملايين حالة، وهو الثاني على مستوى العالم وذلك رغم تراجع الأعداد اليومية للإصابات بشكل حاد منذ ذروتها في منتصف سبتمبر/ أيلول. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 25152 إصابة جديدة و347 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. (وكالات)