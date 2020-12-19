شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات كبرى في السودان احتفالاً بذكرى الانتفاضة على البشير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

خرجت جماهير غفيرة في مسيرات جابت مدن السودان، أمس السبت، بمناسبة الذكري الثانية لثورة 19 ديسمبر، التي أسدلت الستار على حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي استمر لمدة 30 عاماً.

وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأن تظل القوات المسلحة الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها. وغرد البرهان على تويتر مهنئاً الشعب السوداني بالذكرى السنوية لثورة ديسمبر المجيدة، وقال «نسال الله أن يعيدها على البلاد وهى تنعم بالحرية والسلام والعدالة والجنة والخلود للشهداء الأبرار والمجد والعزة للسودان».

بدوره، هنأ رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس الشعب السوداني بذكرى الثورة السودانية التراكمية المجيدة، وحيا أمهات الشهداء، ودعا الشعب إلى الوحدة ودعم حكومة الفترة الانتقالية، وطالب بضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتنفيذ اتفاقية السلام والاهتمام بحياة الناس المعيشية.

من جانبها، حيت أطراف السلام وحزب الأمة القومي ذكرى ثورة ديسمبر والثوار الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم رخيصة للوطن، وترحموا في بيان على أرواح شهداء الثورة متمنين الشفاء العاجل للجرحى والعودة السالمة للمفقودين. ورحب البيان برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كمدخل انفتاح سياسي واقتصادي ودبلوماسي نحو العالم الخارجي والتصالح مع الأسرة الدولية. وأشار البيان إلى «القصور الذي صاحب الأداء السياسي في معالجة بعض القضايا التي تمس حياة المواطن فيما يتصل بالوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية».

وشهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى، تظاهرات متفرقة ضمت آلاف الشبان، تطالب بإصلاحيات في الحكومة الانتقالية، ووصلت مجموعات من الثوار إلى القصر الرئاسي ومجلس الوزراء. وبرزت هتافات تطالب بإصلاح مسار الثورة ومعالجة قضايا المعيشة وإرجاع حق الشهيد واستمرارية الثورة. وتمسك الثوار بشعارات الثورة «حرية سلام وعدالة»، وأغلقت السلطات بعض الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، الموقع الذي اعتصم فيه السودانيون أيام الثورة، وشهدت شوارع الخرطوم انتشاراً أمنياً مكثفاً للقوات المسلحة والشرطة.

وكانت مواكب الخرطوم التي انطلقت من مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان» الأكثر كثافة، وتوجهت مسيرة إلى مبنى البرلمان في امدرمان. وتباينت الشعارات التي رددها المتظاهرون ما بين إسقاط الحكومة أو المكون العسكري، بينما طالب آخرون بتصحيح مسار الثورة وتحقيق العدالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وخرجت التظاهرات في مدن، كسلا، الضعين، حلفا الجديدة، القضارف وعطبرة. وانطلقت في عدد من أحياء مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مواكب جماهيرية متوجهة إلى قلب المدينة لإحياء الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة بمشاركة قواعد الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمرأة والشباب. وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية ونقابات مهنية للسودانيين بالخروج في مسيرات ذكري الثورة. وأعلن تحالف الحرية والتغيير تمسكه بالحكومة ولكنه دعا إلى تصحيح المسار.