شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يلتقي الملك عبدالله الثاني في زيارة «سريعة» للأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة عمل سريعة التقى خلالها الملك عبدالله الثاني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن «عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني استقبل مساء السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يجري زيارة للمملكة».

وتناول اللقاء، بحسب الوكالة، «العلاقات بين البلدين، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية»، فيما جرى تأكيد مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين.

وفي بغداد، ذكر بيان حكومي أن «الكاظمي تباحث مع ملك الأردن في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين».

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