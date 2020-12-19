شكرا لقرائتكم خبر عن 32 تخصصاً متاحاً للمرضى الداخليين في مستشـفيات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشفت إحصائيات هيئة الصحة بدبي أن الأمراض التي تم من أجلها الدخول للأقسام الداخلية (حسب الكود الدولي للأمراض، وباستثناء المرضى الداخليين في مدينة دبي الطبية) كان منها نسبة بلغت 12.4%من العوامل الأخرى المؤثرة في الحالة الصحية ثم أمراض الجهاز التنفسي 10.9%، ثم أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 9.2%، ثم أمراض الجهاز الهيكلي والعضلي بنسبة 7.7%، ثم أمراض الجهاز التناسلي بنسبة 7%، حيث بلغ عدد مراجعي الأقسام الداخلية 320,220 عام 2019 بانخفاض بلغ 35,107 مراجعين، ما يشير إلى انخفاض عدد المراجعين بمعدل 9.9% سنوياً، منهم 76.1% من المرضى الداخليين بمستشفيات القطاع الخاص، 21% من المرضى الداخليين بمستشفيات هيئة الصحة بدبي، أما الباقون وهم نسبة 2.9% فكانوا من المرضى الداخليين بمستشفيات وزارة الصحة بدبي، وأوضحت الإحصائيات أن هناك ما لا يقل عن 32 تخصصاً طبياً متاحاً للمرضى الداخليين بمستشفيات دبي.

وتعليقاً على ذلك، أكد الدكتور «نور الدين ودهافانيا»، أخصائي الجهاز التنفسي، أن هناك عدة أسباب لارتفاع نسبة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وحاجتهم للدخول للمستشفى، من بينها ارتفاع نسبة المدخنين بما في ذلك تدخين الشيشة، والتغيرات المفاجئة في المناخ، ومعاناة بعض الأشخاص من أمراض الحساسية التي تؤثر في الجهاز التنفسي، إضافة إلى الإصابة بالالتهابات في الجهاز التنفسي. وبشكل عام فأمراض الجهاز التنفسي منتشرة في الدولة، وذلك بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، بسبب استخدام المكيفات داخل المنازل وفي المكاتب والسيارات، فالشخص يتعرض لدرجة حرارة منخفضة بفعل المكيف ثم درجة حرارة مرتفعة في الخارج مع رطوبة، ما يؤثر في الجسم تبعاً لفسيولوجية كل شخص، ويتعين على مريض الجهاز التنفسي التوجه للمستشفى في حال كان يعاني حمى ولم تنخفض درجة حرارته بالعلاج التقليدي كالبنادول مثلاً، وكذلك عند وجود ألم في الصدر، وضيق وصعوبة في التنفس.

وأوضحت إحصائيات هيئة الصحة بدبي، أن هناك ما لا يقل عن 32 تخصصاً طبياً متاحاً للمرضى الداخليين بمستشفيات دبي، حيث وجد أن أكثر التخصصات الطبية التي عولج من خلالها هؤلاء المرضى والبالغ عددهم 57,797 مريضاً، هي طب النساء بنسبة 17.1%، ثم الطب الباطني بنسبة 14.9%، ثم الجراحة العامة بنسبة 10%، ثم طب الأطفال بنسبة 9.2%، ثم وحدة العناية المركزة بنسبة 8.9% من إجمالي المرضى الداخليين بالمستشفيات.

وبدراسة التخصصات الطبية المتاحة لهؤلاء المرضى في مستشفى دبي، فقد تبين أن هناك أكثر من 18 تخصصاً طبياً يتلقى فيه المرضى الخدمات الصحية، حيث كان أكثر التخصصات الطبية من حيث عدد المعالجين هي طب النساء، ثم الجراحة العامة، ثم طب الأطفال، ثم الطب الباطني، ثم أمراض القلب، ثم الولادة ثم وحدة العناية المركزة.

في حين وجد أن المرضى يعالجون في مستشفى راشد من خلال ما لا يقل عن 19 تخصصاً طبياً، أكثرها الطب الباطني، ثم الجراحة العامة، ثم جراحة الكسور والعظام، ثم جراحة القلب والصدر، ثم طب الطوارئ، ثم الطب النفسي، ثم جراحة الأطفال، في حين أن مستشفى حتا بها ما يزيد على 8 تخصصات طبية أكثرها إقبالاً من المرضى الطب الباطني، ثم طب الأطفال، ثم التوليد، كذلك تبين أن مستشفى لطيفة التخصصية بها أكثر من 9 تخصصات طبية وأن أعلاها إقبالاً من المرضى هو طب النساء، ثم وحدة العناية المركزة، ثم طب الأطفال، ثم التوليد ثم جراحة الأطفال ثم حديثو الولادة. وبالنظر إلى تطور عدد المرضى الداخليين على مدى الفترة من 2009- 2019، نجد أن هناك زيادة مستمرة في عددهم من عام لآخر.