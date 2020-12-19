شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط «شرطة الضواحي» ترصد احتياجات 2200 عزبة بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن نقطتي شرطة الضواحي، تخدم 2200 عزبة في دبي، وتعزز الوجود الأمني في المناطق السكنية، التي يسكن بها أكثر من 8 آلاف شخص، إضافة إلى وجود الدوريات الأمنية التي تسهم في تقليل زمن الاستجابة للحالات الأمنية.

وقال: «إن النقطة الأولى في منطقة العياص ويوجد فيها 815 عزبة ويقطنها أكثر من 300 شخص، إضافة إلى 29 محلاً تجارياً وبقالات ومطاعم وعيادات بيطرية وصيدليات، والثانية نقطة «وادي هب» في منطقة حتا التي توجد فيها 300 عزبة، و152 محلاً تجارياً، و33 محال عيادات وصيدليات ومطاعم، والثالثة في منطقة الليسيلي التي يقطنها أكثر من 7 آلاف و790 شخصاً من 12 جنسية، وتوجد فيها 1085 عزبة». وأشار إلى أن نقاط «شرطة الضواحي» مهمتها الاستماع لسكان المنطقة، ورصد احتياجاتهم ورفعها للجهات المختصة، كما تمكن المتعاملون من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية دون الحاجة إلى الانتقال لمركز الشرطة لمواكبة هذه الخطة التطويرية من الناحية الأمنية، خاصة أن العزب والمناطق التي تتخللها الوديان والسدود المائية وبها قرى تراثية، كما تكثر فيها المحال التجارية، خاصة على الشارع العام.