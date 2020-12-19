حسام الخولى: التنوع فى مجلس النواب مثالى ومشروعات القوانين ستكون أكثر سهولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن التنوع فى مجلس النواب الجديد جاء بشكل مثالى، مشيرا إلى أن هناك تمثيلا كبيرا للشباب من الجنسين فى مجلس النواب، وهذه تعد نقطة إيجابية لهذا البرلمان الجديد.

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب كانت مجرد تحالف انتخابى فقط، لافتا إلى أن مشروعات القرارات والقوانين فى مجلس النواب الجديد ستكون أكثر سهولة.

وكان المهندس حسام الخولى، قد قال إن ما يقوم به الحزب من تبرعات ومساعدات للمواطنين والفئات الأكثر احتياجا، كان يتم قبل الانتخابات بفترة طويلة، والهدف منه مساعدة الناس وليس الانتخابات.

وأضاف، ردا على الاتهامات التى توجه للحزب، قائلا: "أحيانا بنتحاسب على نجاحنا وشغلنا، فالحزب خلال آخر سنتين فقط، دشن 3 آلاف قافلة طبية، وعالج 25 ألف حالة إصابة فيروس سى، ولم تكن هناك انتخابات، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون مطبوع إرشادى بخصوص مواجهة فيروس كورونا، و80 ألف حقيبة، وقوافل بيطرية فى جميع المناطق الريفية، وإقامة 350 معرضا للسلع بتخفيضات كبيرة من 2018 حتى الآن، وساهم فى زواج ألفين من الشباب، وتوزيع 2 مليون بطانية، وتحمّل رسوم 27 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء عن غير القادرين".

وشدد على أن الحزب التزم بالضوابط القانونية للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وتابع: "هناك مرشحون لا يملكون 30 ألف جنيه، ولا يعلمون أن القانون سمح للمرشحين فى الفردى بصرف نصف مليون جنيه، وعندما يرون المصروفات الكبيرة على الأرض فإنهم يقولون إن مرشحيهم يستخدمون المال السياسى".