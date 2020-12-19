مؤسس "نفاذة على التعليم": طلاب الإعدادية يطالبون بإتاحة تعديل بياناتهم باستمارة إلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مجدي مدحت مؤسس "جروب نافذة على التعليم" إن أغلب مدارس الجمهورية أجرت الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مدحت، أن جميع المدارس أعلنت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المستندات المطلوبة من الطلاب بالإضافة، للرسوم المقرر دفعها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمقدرة بـ150 جنيهًا، للتقدم لتلك الامتحانات.

وتابع مدحت أنه فؤجى هو وكثيرين من أولياء الأمور بطلب الوزارة من طلاب الشهادة الإعدادية القيام بإعادة التسجيل مرة أخرى لملء استمارة إلكترونية للتقدم للجان الامتحانات من خلال موقع إلكتروني قامت الوزارة بإتاحته، مضيفًا أن الطلاب وأولياء أمورهم لم يترددوا في الاستجابة لطلب الوزارة، بعد قيامهم بإنشاء حساب مدرسي موحد للطالب على "أوفيس 365" حتى يستطيعوا ملء بيانات الاستمارة وطباعتها وتقديمها للمدرسة.

وأشار مدحت إلى أن كثير من الطلاب لم يحالفهم الحظ بحفظ واعتماد استمارة الامتحانات، حيث فوجئوا بتغيير في بياناتهم عكس ما تم تقديمه من بيانات في المدرسة ما يؤدي إلى عدم صحة البيانات المقدمة.

مضيفًا: "اعتقد الطلاب أن الأمر قد يكون خطأ منهم عند ملء استمارة بيانات الطالب للتقدم للجان الامتحانات للشهادة الإعدادية ولكنهم وجدوا العديد من الشكاوى المماثلة لطلاب زملائهم، وأوضحوا أن هذا الخطأ حدث معهم بالفعل بالإضافة لعدم ظهور الصورة الشخصية لهم عقب رفعها على استمارة بيانات الطالب".

وتابع أن منهم ذكر أن الأخطاء قد تمثلت في تغير رقم تليفون ولي الأمر أو إضافة نقطة وصفر في نهاية الرقم القومي للطالب، ومنهم من ذكر عدم ظهور عنوان الطالب بالإضافة لتغيير الديانة، عقب حفظ واعتماد الاستمارة.

وناشد مدحت وزارة التربية والتعليم بإتاحة تعديل بيانات الطالب مرة أخرى على موقع استمارة التقدم للجان الامتحانات للشهادة الإعدادية، حتى يتثنى للطلاب تعديل البيانات الخطأ التي تم رفعها دون ذنب لهم فيها حتى لا يحدث تضارب بين بيانات الطالب، بالاستمارة الورقية المقدمة بالمدرسة وبين بيانات الطالب بالاستمارة الإلكترونية المرفوعة على موقع الوزارة.