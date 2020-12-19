تعرف على شروط عقارات الدولة لقبول طلب المواطنين للتملك

تصدرت عقارات الدولة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانها عن بدء تلقي طلبات تملك المواطنين للعقارات بشكل الكتروني عن طريق "منصة إحكام الرقمية" المسئولة عن استقبال الطلبات والتي سيتم إطلاقها غدًا الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020/ 5 جماد أول 1442هـ.

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية عن بعض الشروط والآليات لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بتملك العقارات.

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شروط عقارات الدولة لتملك العقارات

. أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ الموافق 20-12-2020م.

. ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.

. ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها "حدود الحرمين

الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة".

. ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.

وكانت الهيئة نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الإجتماعي ""، في نوفمبر الماضي تفاصيل التقديم موضحة أنها ستستمر لمدة عام كامل، ومن جانبه قام حمزة العسكر نائب محافظللشئون القانونية والتنظيمية، بالرد على عدة أسئلة خاصة بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات ومنها الهدف من إنشاء تلك اللجان، وكيفية التقديم، وغيرها.

عقارات الدولة..الوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات

. رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنًا الاحداثيات، نوع العقار، وموقعه، وحدوده، وأضلاعه، ومساحته.

. وثائق التملك والإحياء.

المرفقات المطلوب إضافتها لطلب تملك العقار

كما كشفت عقارات الدولة ممثلة في "منصة إحكام"، عن المرفقات المطلوب إضافتها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية، وهي: ملف اوتوكاد ( DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013 )، مخطط بصيغة (SHAPEFILE به حدود الأرض ويحوي: الحدود، المساحة، الإحداثيات)، جدول بيانات الأرض (المالك - المدينة - المساحة- تاريخ الرقم، تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2)، ولتقرير المساحي ( PDF تقرير مساحي بصيغة مختوم من المكتب الهندسي).