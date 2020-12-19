المغرب يُسجل 2833 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2833 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 415 ألفا و226 حالة.
إجمالي حالات التعافي 375 ألفا و623 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه جرى تسجيل 55 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6909 حالات، فيما جرى تسجيل 2898 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ
ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3 ملايين و872 ألفا و414 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.
وقد قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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