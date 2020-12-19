السعودية: تشكيل الحكومة الجديدة يدشن مرحلة مُبشرة لليمنيين

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها في اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.
الاخبارية اليوم السبت - أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد .
وقال آل جابر - في تصريحات لقناة (العربية)
واعتبر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في وقت سابق اليوم، إعلان حكومة الكفاءات السياسية، بمثابة تتويج
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن أمس تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وعلى رأسها معين عبد الملك.
وحسب نص قرار جمهوري لهادي، فإن تشكيل الحكومة يأتي بموجب مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019.
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