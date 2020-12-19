اندماج المجموعات المسلحة في إفريقيا

أعلن قادة المجموعات المسلحة الثلاث الكبرى، التي تسيطر على الغالبية العظمى من أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشن هجوما في شمال وغرب البلاد، اندماجها وتشكيل تحالف في بيان.

وبعد الإعلان عن تشكيل التحالف، اتهمت الحكومة الرئيس الأسبق فرانسوا بوزيزيه بـالإعداد لـ«محاولة انقلاب» وسط «الفترة الانتخابية».

وبات هذا التحالف يهدد العاصمة بانغي بحصار عن بعد، بينما من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 ديسمبر، لكن المعارضة تخشى حدوث تزوير واسع النطاق.

وذكر البيان أن أعضاء المجموعات المسلحة قرروا «دمج جميع تحركاتنا في كيان واحد، يدعى «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، ووضعه تحت قيادة موحدة» ودعا «جميع المجموعات المسلحة الأخرى إلى الانضمام».