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آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 9:54 مساءً
أعلنت مصادر مالية أن سعر صرف العملة المشفرة “البيتكوين” سجل مستوى جديدا له على الإطلاق متجاوزا 24 ألف دولار.
وأشارت المصادر، إلى أن الرقم القياسي السابق لسعر الصرف المسجل كان يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى 23700 دولار، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 6 % خلال أسبوع إلى 33 % تقريبا.
وتبلغ القيمة السوقية للـ”بيتكوين”، حوالي 444 مليار دولار.
من جهته، توقع مدير الاستثمار في “Guggenheim Partners” سكوت مينيرد، ارتفاعا إلى 400 ألف دولار.
وقال: “أنا معجب بالارتفاع السريع في سعر البيتكوين”، لكنه وصف شرائه فوق 20 ألف دولار بأنه “أكثر إشكالية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مع نهاية 2020.. بيتكوين تسجل مستوى قياسي أمام الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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