رفعت رئاسة مجلس النواب، السبت، الجلسة الـ32، دون تحديد موعد عقد الجلسة المقبلة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "مجلس النواب يرفع جلسته"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
جدير بالذكر أن مجلس النواب رفع، وقت سابق من اليوم السبت، جلسته 31 التي عقدها اليوم، وافتتح اعمال الجلسة 32.
وشهدت الجلسة، إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب.
جدير بالذكر أن مجلس النواب رفع، وقت سابق من اليوم السبت، جلسته 31 التي عقدها اليوم، وافتتح اعمال الجلسة 32.
وشهدت الجلسة، إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب.
كذلك شهدت الجلسة، إنهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨.
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