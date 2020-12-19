شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: وسائل الإعلام بالغت في الحديث عن الهجوم الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "السبت" من خطورة الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي استهدف وكالات حكومية أمريكية، مشيراً إلى أنه "تحت السيطرة"، مقوّضا تقييم إدارته بأن روسيا مسؤولة عنه.



وكتب ترامب على "تويتر" في أول تعليق علني له حول الاختراق "تم إعلامي بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة"، مضيفًا "روسيا روسيا روسيا هذه أول كلمة تتردد عند حصول أي شيء"، مشيرًا إلى أن الصين "قد" تكون متورطة أيضًا.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: وسائل الإعلام بالغت في الحديث عن الهجوم الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.