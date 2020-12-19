- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشأن كورونا.. الصحة السعودية تزف بشرى سارة لسكان المملكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها تخطط لتطعيم ألف شخص يوميًا بلقاح فيروس كورونا وصولًا إلى 10 آلاف شخص، وذلك بدءًا من الـ 48 ساعة المقبلة.
وقالت الصحة السعودية، إنها ستفتتح مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة خلال أيام، وفقًا لقناة "العربية".
وأكدت الصحة السعودية على أمان وفعالية اللقاح، موضحة أنها لم تسجل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا اللقاح.
وأشارت الصحة السعودية إلى أن مائة ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل للسعودية أسبوعيًا، لافتة إلى أن المملكة تدرس لقاحي موديرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما.
وسجّلت الصحة السعودية، اليوم السبت، 11 حالة وفاة و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بشأن كورونا.. الصحة السعودية تزف بشرى سارة لسكان المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.