خاض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم السبت، حصة تدريبية تحسبا للمباراة التي ستجمعه بعد غد الاثنين بالمنتخب التونسي.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب رادس، لحساب اليوم الثالث من منافسات دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر الجاري والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021.

وركز مدرب المنتخب الوطني زكرياء عبوب خلال حصة اليوم، التي شارك فيها اللاعبون الذين لم يخوضوا مباراة الجزائر، على الجانب التقني والبدني.

واستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة هدف واحد دون مقابل.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز علی الجزاٸر.. منتخب أقل من 20 سنة يباشر تحضيراته لملاقاة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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