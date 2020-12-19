شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 من «الشباب الإرهابية» جنوب الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الجيش الصومالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم، أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات أمنية خاصة جرت في منطقة جمامي التابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.
وأفاد قائد اللواء الخامس لكتيبة القوات الخاصة، عرب طجي أحمد أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من القيادات و13 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين، إلى جانب تدمير قواعد الحركة في منطقة جمامي.
ويسعى الجيش الصومالي إلى تقويض قدرات حركة "الشباب" الإرهابية والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي ينفذها.
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