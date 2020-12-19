شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 410 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، بتسجيل 12 وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2659 حالة.
بالمقابل، تماثل للشفاء 382 مريضاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من هذا الفيروس إلى 62869 حالة.
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