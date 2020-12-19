شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا: 19 ألف إصابة جديدة و496 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 19347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و496 حالة وفاة. وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ مليونين و 469 ألفًا و 101 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 58 ألفًا و 313 حالة.

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