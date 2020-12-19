شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم الإعلام الأمريكي بتضخيم قضية الاختراق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

هوّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق له على الاختراق واسع النطاق لبيانات الحكومة الأمريكية، من خطورة وتأثير حملة التجسس الإلكتروني على بلاده.

وقال ترامب على تويتر اليوم السبت "التسلل الإلكتروني أكبر بكثير في تقارير الأخبار الزائفة عما هو في الواقع".

وأضاف قائلا "روسيا.. روسيا.. روسيا.. هي أول كلمة تخرج عند حدوث أي شيء لأن وسائل الإعلام التي تفتقر للنزاهة والمهنية لا تهتم،غالبا لأسباب مالية، ببحث احتمال أن يكون الأمر متعلق بالصين (ربما)!"