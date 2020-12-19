شكرا لقرائتكم خبر عن "مودرنا" تبدأ توزيع لقاح كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
قال الجنرال بالجيش الأمريكي جوستاف بيرنا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم السبت إن شركة مودرنا وشركاءها بدأوا توزيع لقاح كوفيد-19 وإن من المتوقع أن تصل الشاحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة.
وأضاف بيرنا أن شحنات اللقاح، وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين.
وقال إن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا مودرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير كانون الثاني.
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