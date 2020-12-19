رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في بث مباشر على شاشات التليفزيون.

وبات نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى لقاح "فايزر" وتلاه وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب تلقي اللقاح:" أنا أثق بهذا اللقاح وسنخرج من هذا الأمر سويا".

ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين التطعيم غد الأحد، حيث تبدأ عملية التطعيم في إسرائيل، والتي ستبدأ بالطواقم الطبية.

وكانت إسرائيل تلقت في الأيام الأخيرة شحنات ضمت كميات من اللقاح، على أن تبدأ في الأيام المقبلة بتلقي المزيد من الشحنات.

ودخل نتنياهو الحجر الصحي مجددا وذلك بعد تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا.

ولفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن نتنياهو خضع الأحد والإثنين الماضيين إلى فحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية".

وسبق لنتنياهو أن دخل الحجر الصحي أكثر من مرة بسبب مخالطته مصابين بفيروس كورونا.

وكان نتنياهو أعلن ،الأربعاء، أن حكومته حددت موعد بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نتنياهو إن حملة التلقيح ستبدأ اعتبارا من 27 ديسمبر/كانون الأول بعد تلقي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح من شركة فايزر، مؤكدا أن نهاية الوباء "وشيكة".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت تشخيص إصابة 2809 إسرائيليين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365” إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 368 ألفا و759 إصابة بينها 3050 حالة وفاة، وأضافت إن عدد الإصابات الفاعلة بلغ 22 ألفا و258 إصابة.