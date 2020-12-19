آلاف السودانيين يحيون الذكرى الثانية لـ"ثورة ديسمبر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة الخرطوم، ومدن سودانية أخرى مظاهرات سلمية، إحياء للذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان.

وحمل المشاركون في مواكب السبت، شعارات تؤكد أن جذوة الثورة ما تزال متقدة، مطالبين بضرورة تصحيح مسار الانتفاضة واستكمال أهداف.



ودعت المواكب إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي، ومحاسبة رموز الإخوان البائد.

واتخذت السلطات السودانية جملة من الإجراءات الاحترازية لتأمين مواكب ذكرى الثورة، شملت انتشارا أمنيا كثيفا في الأماكن الحيوية وإغلاق الطرق المؤدية إلى قيادة الجيش في الخرطوم.

كما تم إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة السودانية الخرطوم منذ مساء الجمعة، كإجراء احترازي حفظا للأمن، وفق السلطات.





وفي مشهد نادر، خلت مظاهرات السبت من العنف والمناوشات بين المحتجين والسلطات الأمنية، كما لم تتعرقل حركة السير داخل المدن.

لكن منطقة وسط الخرطوم التي تضم القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والمرافق الحساسة، شهدت إغلاقا تاما للمحال التجارية وانتشار أمني مكثف منذ وقت مبكر السبت.

ووصل آلاف المتظاهرين إلى محيط مجلس الوزراء والقصر الرئاسي، مطالبين بتصحيح مسار الثورة.

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر، وجه بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص أو العنف المفرط ضد متظاهري ذكرى الثورة تحت أي ظروف.

ورغم تعدد شعارات ومطالب مواكب اليوم السبت، إلا أنها التزمت السلمية التي شكلت سر نجاح ثورة ديسمبر في إنهاء حكم الإخوان.





وجاءت تظاهرات اليوم عقب دعوات أطلقها تجمع المهنيين السودانيين وقوى في تحالف الحرية والتغيير وجهات أخرى.

وشهدت مظاهرات اليوم حرق علم الحزب الشيوعي، وسط أصوات نادت بضرورة إنهاء دور الأحزاب في الثورة وقيادتها.

وجدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، العهد مع الشعب بأن يظل الجيش الضامن والحامي لثورة ديسمبر ومكتسباتها.

وتقدم البرهان خلال تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، بالتهنئة للسودانيين بمناسبة الذكرى الثانية للثورة والذي يوافق اليوم السبت 19 ديسمبر.

وقدم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي التهنئة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية لثورة ديسمبر.





وانطلقت شرارة الثورة في مدينة عطبرة شمالي السودان في 19 ديسمبر 2018، وتمددت إلى شملت كل بقاع البلاد.

وبعد 4 أشهر من الحراك الجماهيري المتواصل نجحت الثورة في إنهاء حكم الإخوان عقب انحياز الجيش لإرادة الشعب وإعلان عزل الرئيس عمر البشير في صبيحة 11 ابريل 2019.