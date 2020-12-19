السجن وغرامة 200 ألف لمثير الكراهية بالإمارات

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ونوهت النيابة وفق وكالة الأنبار الإماراتية، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الالكتروني، أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تؤدي للكراهية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت النيابة العامة في الإمارات أن حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.ونوهت النيابة وفق وكالة الأنبار الإماراتية، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الالكتروني، أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تؤدي للكراهية.

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