شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع لقاح «مودرنا»في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الجنرال بالجيش الأمريكي جوستاف بيرنا، السبت، إن شركة «مودرنا» بدأت توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع وصوله إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف بيرنا في مؤتمر صحفي، أن شحنات اللقاح وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في أمريكا، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين. وقال إن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا مودرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني.