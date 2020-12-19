شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعيد الحجر المنزلي لمواجهة سلالة جديدة من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «أ ف ب»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض الحجر المنزلي في لندن وجنوب شرقي إنجلترا اعتباراً من الأحد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من كورونا.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: «يبدو أن هذا الانتشار يغذّيه نوع جديد من الفيروس ينتقل بسهولة أكبر بكثير»، مضيفاً: «لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكاً أو أنه يسبب أعراضاً مَرضية أكثر خطورة»، أو يقلل من فعالية اللقاحات.

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت السبت، 27,052 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 28,507 إصابات، الجمعة. كما سجلت 534 وفاة، ارتفاعاً من 489 في اليوم السابق.

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعيد الحجر المنزلي لمواجهة سلالة جديدة من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.