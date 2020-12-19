شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات سودانية عارمة احتفالاً في ذكرى الانتفاضة على البشير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

خرج الآلاف من المتظاهرين السودانيين، معظمهم من الشباب، السبت، في عدة مدن سودانية في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بينما تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأن تظل القوات المسلحة الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها.

وشهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى، تظاهرات عارمة ضمت آلاف الشباب، تطالب بإصلاحات في الحكومة الانتقالية، ووصلت مجموعات من الثوار إلى القصر الرئاسي ومجلس الوزراء.

وقامت مجموعة من الشباب بتوزيع الكمامات على المشاركين؛ حيث حملوا لافتات كُتب عليها شعارات مختلفة منها محاكمة الذين قتلوا «شهداء الثورة» و«ثوار أحرار نكمل المشوار» وغيرها من الشعارات. كما ارتدى شباب أعلام السودان.

وغرد البرهان علي «تويتر» مهنئاً الشعب السوداني العظيم بالذكرى السنوية لثورة ديسمبر المجيدة، وقال: «نسأل الله أن يعيدها على البلاد وهي تنعم بالحرية والسلام والعدالة والجنة والخلود للشهداء الأبرار والمجد والعزة للسودان».

بدوره، هنأ رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس الشعب السوداني بذكرى الثورة السودانية التراكمية المجيدة، ودعا الشعب إلى الوحدة ودعم حكومة الفترة الانتقالية، وطالب بضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتنفيذ اتفاقية السلام والاهتمام بأمور الناس المعيشية، كما وجه تحية لأطراف السلام وحزب الأمة القومي بذكرى ثورة ديسمبر والثوار الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم رخيصة للوطن، وترحم في بيان على أرواح شهداء الثورة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والعودة السالمة للمفقودين.

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات سودانية عارمة احتفالاً في ذكرى الانتفاضة على البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.