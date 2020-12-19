شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس الوزراء الصومالي من هجوم إرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

قُتل أكثر من 16 شخصاً بينهم مدنيون، في تفجير انتحاري بوسط الصومال، وفق ما ذكرت مصادر أمنية، السبت.

وبلغت الحصيلة الأولية للقتلى جراء الهجوم الذي نفذه انتحاري أمام ملعب كان ينتظر أن يتوجه إليه رئيس الوزراء روبل محمد حسين في الجزء الجنوبي من مدينة جالكيعو الجمعة، 6 قتلى بينهم 3 ضباط في الجيش. وقال عبد الله سليمان وهو مسؤول أمني محلي، إن عدد قتلى الانفجار ارتفع السبت، إلى 16 شخصاً معظمهم من المدنيين.

ذكر أحمد عبد العزيز المسؤول في الشرطة أن «مكان الانفجار كان مكتظاً، ما أدى إلى وفاة العديد من المصابين بجروح خطرة فيما بعد»، مضيفاً: «علاوة على العسكريين، قتل أكثر من عشرة مدنيين» دون أن يحدد عدد أو رتب العسكريين القتلى.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في بيان مقتضب، تبنيها الهجوم، وقالت إنه كان يستهدف رئيس الوزراء، لكن الأخير لم يكن قد وصل بعد عند وقوع التفجير. مؤكدة مقتل مسؤولين في الجيش بينهم قائدا وحدتين عسكريتين محليتين.