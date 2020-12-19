شكرا لقرائتكم خبر عن فيليسوفيتش: إدارة الظفرة طالبتني ب12 نقطة فحصدنا 15 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمد مصطفى

حقق الظفرة أفضل بداية في دوري الخليج العربي منذ مشاركة النادي في المسابقة، وحصد «الفارس» حتى الجولة العاشرة 15 نقطة جعلته في وضع جيد في المسابقة ويتطلع الى للمراكز الامامية، ونجح في إقصاء الجزيرة من كأس رئيس الدولة، وحافظ على حظوظه في بلوغ النهائي للمرة الثالثة توالياً، وواصل إحراجه للكبار بفرضه التعادل على ثلاثة فرق كبيرة على أرضها هي الجزيرة والوحدة وشباب الأهلي في مسابقة الدوري، وكل هذه النتائج تحققت في ظل تولى الصربي الكسندر فيليسوفيتش الذي تسلم مهمة قيادة الفريق قبل انطلاق المسابقة بخمسة أيام في تجربته الأولى في الإمارات والمنطقة، في ظل تغييرات كبيرة طالت قائمة الفريق برحيل 4 من أعمدته الأساسية، حيث لم يتسن له المشاركة في اختيار الأجانب أو المحليين المنضمين للفريق هذا الموسم، وكل هذه المعطيات تؤكد نجاح فيليسوفيتنش في قيادة فارس الظفرة باقتدار مقتدياً بسلفه ومواطنه رازوفيتش.

التقينا المدرب الكسندر في «أهلا ياكوتش» ليحدثنا عن مشواره التدريبي وتجربته وطموحاته مع الظفرة وتقييمه للدوري الإماراتي، وقد كشف عن الاختلاف بينه وبين صديقه رازوفيتش في إدراة «الفارس» فنيا، والفارق بين فريقي الموسم الماضي والحالي في هذا الحوار..

* حدثنا عن مسيرتك مع التدريب وكيف وصلت إلى الظفرة؟

- بدأت مشواري في التدريب منذ 19 عامًا، وعملت في عدة دول مختلفة، منها 8 سنوات بمدينة روستوف أون دون في روسيا، ودربت سنتين في ليتوانيا، في أحد أفضل فرقها «سودوفا»، كما عملت في صربيا مع عدة فرق كبيرة في الدوري الممتاز، وكل هذه التجارب السابقة والحالية أحرص على التعلم منها ودعم خبراتي التي أعتبرها كبيرة في مجال التدريب.

وأضاف: أما وصولي الى تسلم مهمة تدريب فريق الظفرة فكان بعد اطلاعهم على سيرتي الذاتية، وثقتهم بأنني سأكون حلاً جيداً خاصة أننى سأخلف صديقي فوك رازوفيتش، وقيادة الفريق تجربة رائعة بالنسبة لي أرغب في تحقيق الطموحات خاصة أنها الأولى لي في المنطقة العربية.

* الظفرة حقق أفضل بداية له في الدوري هذا الموسم رغم تسلمك المهمة قبل انطلاق المسابقة.. ما سر هذا النجاح؟

- توليت المهمة قبل خمسة أيام من مواجهة عجمان في الجولة الأولى من الدوري، وذكر لي أعضاء إدارة النادي أن الهدف الأساسي هو البقاء في دوري الخليج العربي مع إحراز مركز جيد، وإذا حصل الفريق على ما يفوق الـ 12 نقطة بنهاية الدور الأول من المسابقة، فسيكون ذلك أمراجيدًا جدًا، والآن تبقت 3 مباريات قبل نهاية نصف الموسم، ولدينا 15 نقطة، وعلى المراقبين تحديد ما إذا كانت جيدة أم لا، أعتقد أننا نسير في طريق جيد نحو الهدف الموضوع في المسابقة، وسنحاول مع كل منظومة النادي أن نقدم موسماً مميزاً نحقق من خلاله طموحات إدارة وجمهور فارس الظفرة في الحصول على مركز متقدم.

وأضاف: الظفرة لم يسجل فقط أمام شباب الأهلي واللقاء انتهى بالتعادل السلبي والشارقة التي خسرناها، والمباراتان خارج الديار، ونحن نحاول التقدم للهجوم والتسجيل في كل مباراة، لكننا بحاجة إلى معرفة مستوانا وامكانياتنا وتجهيز فريقنا بشكل جيد قبل كل لقاء.

* هل انتماؤك للمدرسة الأوروبية وتحديداً الصربية ساهم في قيادتك الناجحة للفريق؟

-لا أستطيع الإجابة بدقة على مدى نجاح المدرسة الأوروبية أو المنهج الصربي لي في مهمتي لاسيما أن المدرب السابق للفريق كان صربياً أيضاً، ولكن ما أعرفه جيدا هو أنني أعمل على تقديم كل خبراتي والتعامل الجيد مع قدراتنا والمضي خطوة خطوة حتى نحقق أهدفنا في نهاية الموسم.

* المراقبون يرون أن الظفرة غير بعض الشيء من طريقة رازوفيتش.. ما تعليقك؟

- فوك قام بعمل جيد جدا مع الظفرة، لكننا خرجنا من عباءة المدرب الذي أشرف على الفريق في موسمين ناجحين، كل مدرب في العالم مختلف وله أسلوبه، وفريقا الموسم الماضي والحالي مختلفان، لسنا مدربين متشابهين، إذا ألقيت نظرة فاحصة على تنظيم لاعبينا وتوزيعهم في الملعب حاليا، وكيف ننظم لعبنا ونبني الهجمات تجد أن الأمر مختلف تماماً، فالموسم الماضي لعب الظفرة بـ 5 لاعبين في الدفاع، أما الآن فنلعب بأربعة لاعبين، إضافة الى كل ذلك مغادرة العديد من اللاعبين وانضمام عناصر جديدة، إنه فريق مختلف ولكل مدرب أفكاره وشخصيته التدريبية.

* حدثنا عن طموحات الظفرة في الدوري وكأس رئيس الدولة بعد أن تخطى الجزيرة؟

- نعمل في الظفرة على استخدام قدراتنا والمضي بثقة خطوة خطوة، وبرغبة كبيرة وعزيمة قوية وسنقاتل في جميع المباريات حتى صافرة النهاية لتجميع النقاط بما يؤهلنا لأحد المراكز الأربعة الأولى واللعب في دوري أبطال آسيا، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة لكننا لن ندّخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفنا ولن نتعامل بلغة الممكن بقدر ما نعمل بمبدأ المؤكد والمضمون في سبيل تحقيق الطموح الآسيوي، وتخطي الجزيرة الذي أعتبره افضل فريق يلعب كرة قدم في الامارات يصب في ذلك الاتجاه، نحو تحقيق طموحاتنا ولكن أمامنا أيضاً عقبة كبيرة فعلينا التفكير جيداً في كيفية بلوغ نصف النهائي وبعدها لكل حادث حديث.

* وما سر ظاهرة الإصابات التي يعاني منها الفريق؟

-كانت هناك فترة توقف طوية للمنافسات بسبب الظروف الصحية، وقام الظفرة بضم عدد من اللاعبين الجدد الذين لم يلعبوا مباريات كافية مع أنديتهم، إضافة الى أن الفريق كان بلا مدرب لشهرين بعد رحيل رازوفيتش الى الوحدة، ثم دخل اللاعبون الحجر الصحي لمدة 12 يوما بدون تدريبات، وبعد العودة والمشاركة في الوديات أصيب عدد منهم، وعند بدء المنافسة المضغوطة كان من الصعب المحافظة على سلامتهم، وفي الحقيقة لا أستطيع التعليق بشكل كامل على ما حدث لاننى لا أعرف كل الظروف التي واكبت فترة التحضير للموسم الجديد لاننى وصلت قبل أيام من الدوري.

* وكيف ترى الدوري الإماراتي والمنافسة فيه؟

- دوري الخليج العربي بطولة قوية وممتعة ويشهد منافسة قوية للغاية، وله مكانته في الخليج والمنطقة، حيث يتواجد فيه العديد من الفرق القوية التي لها وزنها في آسيا، ولاعبون أصحاب مواهب من المحليين والأجانب.

* هناك حديث من بعض مدربي المنتخب الوطني عن عدم احترافية اللاعب الإماراتي.. ما رايك؟

- 3 شهور فترة أعتقد انها كافية للتقييم، وأرى ان لاعبي الظفرة الذين اشرف على تدريبهم يعملون بجد وباحترافيةعالية، بالطبع لا أعرف رأي المدربين الآخرين في من يدربونهم، لكن من خلال تجربتي أؤكد أن لاعبي فريقي متفانون للغاية في عملهم داخل وخارج الملعب.

* وما تعليقك على وجود 4 مدربين من صربيا حالياً في دوري الإمارات؟

- أنا سعيد بذلك، وبالتأكيد المسؤولون في الأندية الذين قرروا التعاقد معهم لهم رؤيتهم ويعرفون سبب إحضارهم الى الدوري الاماراتي، وأتمنى لزملائي الثلاثة فلاديمير وغوران ورازوفيتش التوفيق في مهتمهم، لأن نجاحهم من نجاحي.