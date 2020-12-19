شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يعود للغة الإنتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين بفوز صعب على مضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف حمل توقيع رحيم ستيرلينغ في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا سقط في فخ التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة على ملعب الاتحاد بعد مواجهة سلبية مع جاره وغريمه يونايتد في "أولد ترافورد".

فيما مني ساوثمبتون بخسارته الأولى بعد ثلاث مباريات خالية من الهزائم آخرها تعادل 1-1 على ارض أرسنال الاربعاء.

وأجرى غوارديولا اربعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع وست بروميتش، حيث استعان بجون ستونز وكايل ووكر في الخط الخلفي بدلاً من الهولندي نايثن آكي والفرنسي بنجامان مندي، والبرتغالي برناردو سيلفا والإسباني فيران توريس بدلاً من فيل فودن والبرازيلي غابريال جيزوس.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل عندما مرر البلجيكي كيفن دي بروين عرضية زاحفة عن الجهة اليمنى إلى منصف المنطقة تابعها الدولي الإنجليزي في الشباك (16).

ورفع فريق "ساينتس" ايقاعه وسدد ثيو والكوت المعار من إيفرتون كرة قوية بيمناه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البرازيلي ايدرسون (21).

واصل أصحاب الارض ضغطهم وكان والكوت الممرر مرة أخرى حيث تابع تشي آدامز الكرة برأسه كان ستونز في المكان المناسب لإبعادها إلى ركنية (34)، قبل أن تعلو رأسية الدنماركي يانيك فيستيرغارد العارضة (35).

وخسر ساوثمبتون جهود اينغز إثر خروجه مع نهاية الشوط الأول مصابًا (41) بعد أن شارك اساسيًا للمباراة الثالثة تواليًا بعد ابتعاده الفترة السابقة بسبب اصابة ايضًا.

ورغم أن ساوثمبتون استحوذ على الكرة اكثر بقليل في الشوط الثاني، إلا ان الفرص الاخطر كانت لسيتي أولاً عندما مرر دي بروين كرة إلى سيلفا نحو القائم الثاني، خرج لها الحارس في الوقت المناسب (54)، قبل ان تصل كرة متقنة إلى البلجيكي خارج المنطقة لم يسددها بالقوة اللازمة كان لها اليكس ماكارثي في المرصاد (70).

وتألق حامي العرين مجددًا في التصدي لتسديدة يسارية من الألماني ايلكاي غوندوغان في الزاوية اليمنى (78) لتستمر مشاكل فعالية سيتي الهجومية.