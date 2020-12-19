شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: نرفض قرار البرلمان الأوروبى ونعتبره تداخلا فى شئون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإعلام الأجنبى يمارس هجمات غريبة وضغط على مصر، والغريب إصدار البرلمان الأوروبى بيان ضد مصر، لافتة إلى أن البرلمان الأوروبى لم ينظر إلى الانتهاكات التى تحدث فى الغرب ولكن ينظرون إلى أى حاجة خارج أوروبا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بجدية، لافتة إلى أننا نرفض قرار البرلمان الاوروبى ونعتبره تداخل سافر فى الشئون المصرية.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، والذى صدر أمس الجمعة، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصري.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها عن رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، متسائلة: من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين؟، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومى على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة فى النظر واجتزاء فج من السياق.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتقائية المتعمدة فى اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هى تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربى هى فى ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفى باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية، هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالى فمثل هذا النهج هو فى حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.