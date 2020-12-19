شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: البرلمان الأوروبى حصل على معلومات من جهات معادية لمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، للرد على بيان الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر، صياغته دقيقه وقوية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان الأوروبى سقط سقطة قوية عندما اخترق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل فى شئون الدول الأخرى.

ولفت أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان الأوروبى حصل على معلومات من جهات ليست مصرية بل معادية للدولة المصرية ومعروف توجهاتها مسبقًا.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيانا للرد على بيان الاتحاد الأوروبى وتم ترجمته باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتفنيد ما جاء فى البيان الأوروبى بالأرقام والحالات.

وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الاتحاد الأوروبى انتهاك لسيادة الدولة المصرية، موجهًا حديثه للاتحاد الأوروبى «راجعوا ملف حقوق الإنسان عندكم قبل أن تتحدثوا عنه فى مصر».