شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: تقرير البرلمان الأوروبي «مسيس» ومصر معرضة للتربص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر تبنت رؤية واستراتيجية لإصلاح ملف حقوق الإنسان فى مصر وحققت فيه انجازات غير مسبوقة.

وتابع شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن المسئولة عن ملف السكن داخل هيئة الأمم المتحدة كانت توجه لمصر انتقادات رغم وجود نجاحات فى مجال السكن فى مصر، حيث تقوم مصر بنقل قاطنى العشوائيات إلى مساكن جديد.

وأشار عصام شيحة، إلى أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر غاب عنه ذكر الإصلاحات التى تمت على أرض الواقع.

وكشف أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن بيان البرلمان الأوروبى ابتعد عن الشفافية، مؤكدا أنه يجب تنفيذ ما يوجه إلى مصر من اتهامات، مؤكدا أن هناك تربص بالدولة المصرية وأن التقرير الأوروبى مسيس.

وأضاف عصام شيحة، أن منظمات حقوق الإنسان فى مصر أظهرت كذب وافتراء البيانات المغلوطة عن مصر، مؤكدا أن مصر فى حرب ضد الإرهاب وهو ما لم يلتفت إليه التقرير الأوروبي.