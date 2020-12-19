الاحتلال الإسرائيلي يُصيب شابًا فلسطينيًا ويعتقل اثنين آخرين بجنين

أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت قرب السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرقة، جنوب غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بعيار مطاطي في ساقه، خلال مطاردة قوات الاحتلال له، ونقل على إثر تلك الإصابة إلى المستشفى.



وفي سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مدينة جنين، بعد أن اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا من قرية زبوبا غرب جنين

بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني (37 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس، سلسلة من الاعتداءات على الفلسطينيين تنوعت ما بين إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغازات المسلية للدموع، ومداهمات للمنازل وقمع للمسيرات المنددة بسياسات الاستيطان.