بريطانيا: كورونا ينتشر بسرعة أكبر من المُتوقع

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم السبت إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) ينتشر بسرعة أكبر من المتوقع.
وأضاف جونسون - خلال مؤتمر صحفي - أن هذا الانتشار السريع كان بسبب سلالة جديدة من الفيروس، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه لديه قدرة على الانتشار بنسبة ٧٠% أكثر من السلالة الأصلية للفيروس ويجب على الحكومة التصرف.
انجلترا، موضحا أنه سيتم إغلاق جميع المحال غير الضرورية وصالات الألعاب الرياضية وغيرها مع ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم ماعدا بعض الاستثناءات.
وأشار جونسون إلى أنه سيتم فرض قيود جديدة في العاصمة لندن ومناطق جنوب شرق انجلترا وشرق
وأعلن جونسون سيتم التغيير في تخفيف القيود خلال أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في تخفيف القيود كما كان مخططا له.
وقال جونسون إنه يجب على المواطنين في المناطق التي سيتم فرض قيود جديدة بها عدم الالتقاء
وشدد جونسون على أنه عندما يغير الفيروس أسلوبه في الهجوم، يجب أن تغير الدولة أسلوبها في الدفاع.
وأوضح جونسون أن عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفا.
وقال جونسون إن ٣٥٠ ألف شخص حتى الآن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-١٩).
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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