بريطانيا تُسجل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 27 ألفا و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية أنه - أنه جرى تسجيل 534 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "لا شيء مؤكدا عن سلالة كورونا المتحورة، ولا دليل

على أنها أكثر فتكا". وخلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا المتحور طمأن جونسون الى أن اللقاح لن يكون أقل فعالية ضد هذه السلالة.

لكن جونسون أعلن عن فرض قيود جديدة في بعض مناطق لندن، وهي قيود من المستوى الرابع اعتبارا

من الغد الأحد.

كما أعلن جونسون إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في المناطق التي تشهد تفشي الفيروس، قائلا: "على البريطانيين التحلي بالواقعية بشأن الاحتفالات". ودعا سكان مناطق تفشي الفيروس عدم الاختلاط بسائر السكان.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.