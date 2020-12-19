الإيطاليون: تركيا ثالث أخطر دولة تهدد العالم

جاءت هذه النتيجة خلال استطلاع الرأي الذي أجراه معهد البحوث السياسية الدولية وشركة «إبسوس» للأبحاث، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الفكرية شهرة في إيطاليا بمجال العلاقات الدولية.
وفي ردهم على السؤال: برأيكم أي دولة تشكل أكبر تهديد للعالم؟، قال الإيطاليون المستجوبون إن الصين تأتي في المرتبة الأولى بـ27%، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيران (15%)، ثم جاءت تركيا بـ14%.
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