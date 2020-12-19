ماكرون وتبون يبحثان وضعهما الصحي بعد إصابتهما بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 6:05 مساءً

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها حالتهما الصحية والعلاقات بين بلديهما، حسب ما أعلنه، قصر الإليزيه اليوم السبت .

ويعد هذا هو أول اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين منذ دخول الرئيس تبون إلى المستشفى من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تبادل الرئيسان الأخبار عن صحتهما وتمنيا لبعضهما البعض الشفاء العاجل.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن الزعيمين “تبادلا أخبار تطوراتهما الصحية، كما تبادلا التمنيات بالشفاء العاجل”.

وأضاف أنهما بحثا “العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية”، واتفقا على بحث هذه المسائل مجددا في المستقبل القريب.

يذكر أن تبون يوجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من شهرين.

وكان الإليزيه كشف عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا يوم الخميس، موضحا في بيان أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد.

وتابعت الرئاسة في بيان “الحالة الصحية للرئيس مستقرة بالمقارنة مع يوم الجمعة. ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19ولا تمنعه من القيام بالتزاماته”.

وكان ماكرون قد قال، الجمعة، إنه بحالة جيدة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه يعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد خارج العاصمة باريس.

وأضاف، في مقطع فيديو على تويتر، أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة”.