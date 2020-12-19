التساقطات المطرية الأخيرة جددت آمال الفلاحين في موسم فلاحي جيد

عبر عدد من الفلاحين ضواحي مدينة الدارالبيضاء، والجديدة عن ارتياحهم للتساقطات المطرية الأخيرة، التي شهدتها المنطقة، خلال الأيام الجارية، موضحين في تصريحات متفرقة لـ”اليوم24″ أن هذه التساقطات المطرية سيكون لها وقع إيجابي على المزروعات، إذا استمرت بشكل منتظم.

وأوضح عبد الفتاح عمار، رئيس الغرفة الفلاحية في جهة الدارالبيضاء – سطات، في حديثه مع “اليوم24″، أن الأمطار، التي تشهدها المنطقة، حاليا، لها وقع إيجابي على المنطقة، مبرزا، أنه من أجل موسم فلاحي جيد، يحتاج الفلاح إلى هطول التساقطات المطرية، خلال الشهر الجاري، بانتظام إلى غاية شهر مارس المقبل.

وأفاد المتحدث نفسه أن لا يمكن اعتبار السنة ممطرة، إلا بعد هطول تساقطات مطرية كل شهر لمدة 15 يوما، وذلك، ابتداء من الشهر الجاري إلى غاية شهر فبراير المقبل.

يذكر أن المغرب شهد، خلال الأيام الجارية، تساقطات مطرية في مختلف جهاته، وكان للتساقطات الأخيرة الأثر الإيجابي على حالة الحبوب الخريفية، والمزروعات، والمحاصيل الزراعية.