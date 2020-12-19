البرلمان يرفع جلسته 31 ويفتتح اعمال الجلسة 32 برئاسة الكعبي

قرر مجلس النواب، السبت، رفع جلسته 31 التي عقدها اليوم وافتتح اعمال الجلسة 32. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته رقم " ٣١ " ويفتتح اعمال الجلسة " ٣٢ " برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب". وأضاف المصدر أن الكعبي "وجه باستضافة الوزراء المذكورين بالتقرير الخاص للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في جلسات مجلس النواب المُقبلة".

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