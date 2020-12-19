السفير السعودي لدى اليمن: نشيد بجهود الإمارات في دعم اليمن لإكمال مساره السياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، السبت، بجهود الإمارات في دعم اليمن لإكمال مساره السياسي. وقال السفير السعودي لدى اليمن، إن الأطراف اليمنية أظهرت التزامها بتطبيق اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن التحالف العربي يواصل تقديم الدعم بكافة أشكاله للشعب اليمني.

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