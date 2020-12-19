حمدوك يستعرض آخر التطورات بالسودان أمام قمة "الإيجاد" الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك رئيس الحكومة السودانية رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد الدكتور عبد الله حمدوك، في القمة الاستثنائية للمنظمة غد الأحد.

ووصل حمدوك السبت إلى جيبوتي على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة "الإيجاد" التي ستعقد غدا الأحد، حيث يستعرض آخر التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

ويشارك في القمة الاستثنائية للإيقاد رقم (٣٨) أيضا رؤساء دول: جيبوتي وكينيا والصومال بالإضافة إلى نائب رئيس دولة جنوب السودان الدكتور ريبيكا قرنق، ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد.

ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقمة كل من: الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور موسى فكي، والسكرتير التنفيذي للإيقاد.

ومن المنتظر أن تتناول القمة الاستثنائية الوضع في شرق أفريقيا، وعملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان خلال القمة عرضاً للتطورات الإيجابية بالبلاد، وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وآثارها الإيجابية.

وتأتي القمة الاستثنائية لمنظمة الإيجاد لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، وفي مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا، وتعزيز التنسيق بينهم.