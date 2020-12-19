"أكاذيب".. إثيوبيا تنفي استدعاء سفيرها من قبل السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت السفارة الإثيوبية بالخرطوم، السبت، التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول استدعاء الخارجية السودانية للسفير الإثيوبي بالخرطوم.

وقال بيان صادر عن السفارة الإثيوبية بالخرطوم، السبت ، وصل ”الخليج 365”، نسخة منه،إنه :" علمت السفارة الإثيوبية، أن تقارير إعلامية وصفتها بـ"المؤسفة" تناولت استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم من قبل وزارة الخارجية السودانية بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين السودان وإثيوبيا.



وأكدت سفارةو أديس أبابا " عدم صحة تلك التقارير، وقالت إنها "تقارير خاطئة تؤدي إلى نشر الشقاق والخلاف بإعطاء صورة لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع".

وكانت مصادر دبلوماسية سودانية بأديس أبابا قد أكدت عدم صحة ما تم تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن استدعاء الخارجية الإثيوبية للسفير السوداني بأديس أبابا ،جمال الشيخ، على خلفية الأحداث الحدودية مع السودان.

وقالت إن السفير السوداني موجود في جيبوتي للترتيب لقمة إيجاد التي ستنطلق غدا الأحد لبحث القضايا الراهنة بالإقليم.

والخميس الماضي ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الروابط التي تربط بين السودان وإثيوبيا لن تكسرها مثل الأحداث الحدودية الاخيرة بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن: "الحكومة الإثيوبية تتابع عن كثب الأحداث على الحدود الإثيوبية- السودانية مع المليشيات المحلية على الحدود بين البلدين".

وتابع: "مثل هذه الأحداث لن تكسر الروابط بين السودان وإثيوبيا لأن البلدين يستخدمان الحوار دائمًا لحل القضايا الخلافية بينهما".

وختم آبي أحمد تغريدته، تعليقا على مهاجمة مليشيات إثيوبية محلية لقوات سودانية بالمنطقة الحدودية بالقول: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الخلافات لا يفهمون قوة الروابط التاريخية بين شعبي البلدين".

وكان مجلس الوزراء السوداني أصدر بيانا الأربعاء، حول الأحداث على الحدود، مؤكدا ثقته بقدرة القوات المسلحة على ضبط الحدود.