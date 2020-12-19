8 قتلى في حريق بمستشفى تركي

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ووفقا للبيان الصادر عن المستشفى، اندلع حريق في وحدة العناية المركزة للمصابين بمرض (كوفيد -19) الذي يسببه فيروس كورونا بالمستشفى صباح أمس؛ بسبب خلل أصاب جهاز الأكسجين.بحسب قناة (سي ان ان ترك) التركية.
وأضاف البيان «نتيجة التدخل السريع لطاقم المستشفى وإدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب، تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير، فيما توفي 8 مرضى، 7 في وحدة العناية المركزة وواحد أثناء النقل إلى مستشفى آخر».
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