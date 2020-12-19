4 صواريخ على قاعدة أمريكية في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت قناة (طلوع نيوز) التلفزيونية الأفغانية أن أربعة صواريخ استهدفت صباح أمس قاعدة (باجرام) الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسية في أفغانستان. وتم إطلاق الصواريخ على قاعدة (باجرام) من منطقة قلندر خيل بإقليم باروان، طبقا لما قالته وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان. وقال عبدالشكور قدوسي حاكم منطقة (باجرام) «إن الحادث وقع عند السادسة والنصف صباح اليوم»، وأضاف «إنه تم نصب عشرة صواريخ طراز (بي.إم 12) على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل»، وتابع «تم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول ستة صواريخ أخرى من قبل الشرطة». وقال عبدالشكور قدوسي حاكم منطقة (باجرام) «إن الحادث وقع عند السادسة والنصف صباح اليوم»، وأضاف «إنه تم نصب عشرة صواريخ طراز (بي.إم 12) على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل»، وتابع «تم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول ستة صواريخ أخرى من قبل الشرطة».

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