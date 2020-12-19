تركيا تقصف مناطق شمال العراق

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وذكر موقع (السومرية نيوز) العراقي أن الهجمات استهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق نزدور، رويس، شيدن، كشان، خيزافا، منين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو، وأشار إلى أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والأضرار.وتقوم المقاتلات والمدفعية التركية بين الحين والآخر بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني التركي، الذي يتخذ من الجبال العراقية قواعد انطلاق لتنفيذ بعض عملياته.
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