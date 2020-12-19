شكرا لقرائتكم مقتل 8 في حريق بوحدة لرعاية مرضى كوفيد-19 في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى خاص في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في مقتل 8، حسب ما ذكر مكتب محافظ الإقليم اليوم السبت.

وقال المكتب في بيان، إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه تم نقل 11 مريضا آخرين كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات قريبة.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول"، إن الحريق بدأ عندما انفجرت أسطوانة أكسجين في وحدة مستشفى جامعة سانكو التي يديرها القطاع الخاص في غازي عنتاب.

واستشهدت الوكالة ببيان للمستشفى حدد أعمار الضحايا بين 56 و85 عاما. وسرعان ما تمت السيطرة على الحريق.

وقال البيان إن 14 مريضا يخضعون لعلاج مكثف تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى ويجري التحقيق في الحادث.

وفقًا للأرقام الحكومية، فإن وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء تركيا لديها معدل إشغال أسرة بنسبة 74% بسبب تفشي فيروس كورونا على الرغم من أن الجمعيات الطبية زعمت أن المستشفيات قد تجاوزت طاقتها.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في تركيا سجلت رقما قياسيا وبلغت 246 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

كما سجلت تركيا خلال نفس الفترة 26,410 حالات إصابة بالفيروس، بما يشمل الحالات التي لم تظهر عليها أعراض. وكانت تركيا على مدى 4 أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها الأعراض لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر تسجيل كل الحالات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن تركيا سجلت مليونا و982,090 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس.